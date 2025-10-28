;

Caso El Teniente: Máximo Pacheco figura entre los imputados por derrumbe que dejó seis trabajadores fallecidos

Según pudo conocer Radio ADN, el presidente de Codelco y el exgerente general de la División El Teniente, Andrés Music, son imputados en la investigación que se originó tras el derrumbe.

Caso El Teniente: Máximo Pacheco figura entre los imputados por derrumbe que dejó seis trabajadores fallecidos

Caso El Teniente: Máximo Pacheco figura entre los imputados por derrumbe que dejó seis trabajadores fallecidos

Fue esta mañana cuando el personal de la PDI allanó las oficinas centrales de Codelco en Santiago y en las divisiones de Chuquicamata, Copiapó y Rancagua, en el marco de la indagatoria por el derrumbe en la mina El Teniente.

Cabe recordar que este hecho ocurrió el pasado 31 de julio, dejando seis trabajadores fallecidos, lo que llevó al inicio de una investigación encabezada por el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos.

En medio del allanamiento en la oficina de Codelco en Santiago, el persecutor dijo que “hemos venido a buscar numerosa documentación que hemos ido recopilando a través de nuestras diligencias de investigación”.

Máximo Pacheco es imputado en la investigación

“También vamos a levantar correos electrónicos respecto de todos los sujetos que son blancos de la investigación”, añadió Cubillos, aclarando que son 37 personas.

Entre ellos se encontrarían el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, y el exgerente general de la División El Teniente, Andrés Music. Según pudo conocer Radio ADN, ambos son imputados en la investigación. Incluso, al exministro de Energía le incautaron su teléfono y tablet.

