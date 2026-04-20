Alza de combustibles impulsa la compra de autos eléctricos en Chile: esto han aumentado sus ventas
El encarecimiento del diésel y la bencina está cambiando las decisiones de compra en el mercado.
El alza sostenida en el precio de los combustibles comenzó a impactar el mercado automotor en Chile.
Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), las ventas de vehículos de cero y bajas emisiones crecieron un 148% en marzo frente al mismo mes de 2025, alcanzando 5.893 unidades.
El incremento se explica, principalmente, por el encarecimiento de la gasolina y el diésel —que acumulan alzas superiores al 30%—, lo que ha llevado a los consumidores a buscar alternativas más eficientes y de menor costo operativo.
En lo que va del año, las ventas de autos electrificados suman 11.910 unidades, con un crecimiento de 94,1%. Además, el interés por estos modelos se ha reflejado en un aumento de más de 300% en las cotizaciones desde fines de marzo.
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Dentro del mercado, los vehículos híbridos y microhíbridos lideran las preferencias, debido a su capacidad de reducir el consumo de combustible entre un 30% y 40%. En tanto, los eléctricos puros e híbridos enchufables también muestran un crecimiento sostenido.
Pese a este avance, los autos electrificados representan el 15,9% del total de ventas en Chile, mientras que los modelos a combustión siguen dominando el mercado.
En el segmento enchufable, destacan marcas como Tesla, BYD y Changan, que lideran las ventas.
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