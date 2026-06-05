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Resultados del Kino que repartió $8.600 millones: números ganadores del sorteo 3236 del viernes 5 de junio

El premio histórico se repartirá entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Kino que repartió $8.600 millones: números ganadores del sorteo 3236 del viernes 5 de junio

La noche del viernes 5 de junio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso pozo acumulado.

Para el sorteo 3236 se alcanzaron los $8.600 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 14 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $1.304.376.

Además, una persona fue la afortunada de ganar el Requete Kino, embolsándose 1.919 millones de pesos.

Los montos a repartir serán los siguientes:

  • Kino: $4.930 millones
  • Rekino: $350 millones
  • Requete Kino: $40 millones
  • Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
  • Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
  • Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
    • 1 Casa
    • 1 SUV
    • Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
    • 1 viaje
  • En cuanto a los premios especiales:
    • 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
    • 1 viaje para dos personas o su equivalente a $10.000.000
    • Bono de 20.000.000
  • Por último, el premio al número de cartón:
    • 5 bonos de $1.000.000
  • Finalmente, Club Kino:
    • Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3235 del Kino

  • Kino: 15, 5, 17, 23, 10, 7, 4, 8, 2, 14, 22, 24, 18, 12
  • Rekino10, 1, 19, 5, 16, 21, 17, 8, 12, 25, 20, 11, 18, 22
  • Requete Kino17, 24, 7, 22, 15, 20, 18, 10, 12, 9, 23, 25, 3, 4
  • Chao Jefe $2.000.0005, 2, 16, 17, 11, 25, 21, 13, 3, 20, 7, 8, 18, 6
  • Chao Jefe $3.000.00015, 6, 25, 13, 4, 5, 22, 1, 12, 7, 3, 9, 11, 14
  • Súper Combo Marraqueta10, 19, 12, 23, 22, 20, 16, 11, 17, 21, 9, 7, 8, 14
  • Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 18, 10, 21, 6, 2, 9, 16, 24, 14, 20, 8, 23, 13, 17
  • Premios Especiales viaje para dos personas: 18, 17, 15, 13, 4, 21, 25, 9, 2, 3, 5, 8, 11, 1
  • Premios Especiales viaje para dos personas: 6, 4, 7, 15, 10, 1, 3, 12, 2, 13, 25, 19, 16, 21

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