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Corte de Rancagua ordena a Codelco y a contratista pagar más de $230 millones por fatal accidente en División El Teniente

El fallo estableció responsabilidad compartida por graves falencias en seguridad y supervisión, fijando compensaciones para la viuda y el hijo del trabajador fallecido.

Martín Neut

División El Teniente de Codelco

División El Teniente de Codelco / Diego Martin

La Corte de Apelaciones de Rancagua condenó a Codelco División El Teniente y a la empresa contratista Sacyr Agua Santa a pagar, de forma solidaria, más de $230 millones como indemnización a la familia de un trabajador que falleció en 2012 al interior de la mina.

El fallo revocó la sentencia de primera instancia, que sólo atribuía responsabilidad a la firma contratista, y estableció ahora una responsabilidad compartida tras detectar diversas falencias en las condiciones de seguridad.

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Según la resolución, el accidente —ocurrido en abril de ese año tras el atropello del trabajador por una máquina perforadora— estuvo marcado por la falta de capacitación del operador, ausencia de señalización y de delimitación de las zonas de trabajo, además de deficiencias en los sistemas de prevención de riesgos.

El tribunal también apuntó a un incumplimiento del deber de supervisión por parte de Codelco, señalando que la empresa principal debía ejercer un control efectivo sobre las faenas desarrolladas por terceros.

En ese contexto, se determinó el pago de más de $94 millones por concepto de lucro cesante y $140 millones por daño moral, montos que serán distribuidos entre la viuda y el hijo de la víctima.

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