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¿Cuánto tiempo pasas sin ir al baño? La cantidad de horas sería un indicador clave de salud

La frecuencia de evacuación no solo depende de la dieta, también refleja el equilibrio interno del organismo.

Javiera Rivera

¿Cuánto tiempo pasas sin ir al baño? La cantidad de horas sería un indicador clave de salud

¿Cuánto tiempo pasas sin ir al baño? La cantidad de horas sería un indicador clave de salud / Westend61

El tiempo que una persona tarda en ir al baño podría decir más sobre su salud de lo que se creía.

Un nuevo análisis científico sugiere que el tránsito intestinal —la velocidad con la que el cuerpo elimina los desechos— está relacionado con cambios relevantes en la microbiota intestinal.

La investigación, liderada por la Universidad de Copenhague, revisó múltiples estudios y encontró que existen diferencias claras entre personas con tránsito intestinal rápido o lento.

Según los resultados, un tránsito lento o la constipación podrían asociarse a enfermedades metabólicas, procesos inflamatorios e incluso trastornos neurológicos como el Parkinson.

Esto abre la posibilidad de que la frecuencia de las evacuaciones funcione como un indicador indirecto del estado general de salud.

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¿Cada cuánto es saludable ir al baño?

Lo que establece la evidencia (incluido el trabajo publicado en Cell Reports Medicine y revisado en el análisis) es esto:

  • Lo más saludable: aproximadamente 1 a 2 veces al día
  • Rango normal amplio: entre 3 veces al día y 3 veces por semana
  • Fuera de eso (muy poco o muy frecuente), ya se asocia a más riesgo de problemas digestivos y metabólicos
ADN

Ir al baño / boonchai wedmakawand

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