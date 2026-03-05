;

Tras casi 50 años de historia: heladería que anunció su cierre volvió a abrir y esta es su nueva dirección

“Trabajamos día y noche para volver a vernos cuanto antes”, explicaron en sus redes sociales.

A finales de febrero, un histórico local con casi cincuenta años de historia bajó la cortina. Se trataba de la Heladería La Plaza, en pleno centro de Melipilla.

Se cerró un ciclo muy importante en nuestras vidas, para comenzar uno nuevo”, escribieron en una publicación de sus redes sociales.

Así, aprovecharon de agradecer a la clientela fiel y a todos aquellos que formaron parte de su aventura en el comercio de la comuna. “Este lugar fue mucho más que una heladería: fue punto de encuentro, fue familia”, explicaban.

Eso sí, esta semana anunciaron buenas noticias con la apertura de un nuevo local no muy lejos del original.

¿Dónde queda la nueva Heladería La Plaza en Melipilla?

El nuevo espacio no abandonó la Plaza de Armas de la ciudad. Los dueños se trasladaron justo al lado de Hites.

La marcha blanca comienza este jueves 5 de marzo en un espacio más amplio, pero con el mismo sabor clásico. “Sirviendo felicidad desde 1980”, se lee en el frontis del recinto.

“Movimos cada rinconcito de nuestro local. Trabajamos día y noche para volver a vernos cuanto antes”, describieron en un video.

Pese a que no se anunciaron fechas, pronto debería llegar la inauguración oficial.

