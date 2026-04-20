“Es el mejor trato que he recibido”: turista extranjero visitó Santiago por primera vez y este detalle lo cautivó

El creador de contenidos argentino que está detrás del canal de YouTube “Las Rutas de Juan”, quedó maravillado tras visitar Santiago por primera vez en su vida.

A través de sus videos, el youtuber argentino acostumbra subir registros de todos los viajes y recorridos que realiza por diferentes ciudades de todo el mundo.

En esta ocasión, Juan visitó Santiago y casi de inmediato destacó un aspecto de la capital: “Está súper bien conectada”. Esto comentó luego de haber usado el Metro para movilizarse y llegar a los primeros destinos dentro de la región Metropolitana.

Tras una visita al Paseo Ahumada, el argentino probó por primera vez el mote con huesillo. “Lo aprobamos. Está rico, muy dulce. No estoy acostumbrado a las bebidas tan dulces, pero está súper rico”, mencionó.

En el mismo paseo, el youtuber aprovechó de transitar por la calle Nueva York, la cual lo impresionó. “Es una de las calles más lindas de todo Santiago”, expresó. Tras contar algunos datos sobre la capital, el extranjero destacó que “estamos en una época en la que el centro (de Santiago) se está recuperando, se está tratando de reencantar”.

El detalle que cautivó al argentino

Luego, el youtuber comparó algunos precios entre Chile y Argentina. "Los noto bastante parecidos, como en Buenos Aires, que es la ciudad donde yo vivo. Más o menos comer sale unos 10 o 9 dólares un almuerzo. Un poco menos también, depende de dónde vayas“, detalló.

No obstante, hubo un detalle en particular que llamó la atención del argentino: los taxis híbridos .

“Estoy viendo los primeros taxis híbridos”, relató asombrado el creador de contenidos tras ver la modernidad del transporte de la capital y de los vehículos que se utilizan como taxis en Santiago.

En el cierre de su video, Juan quedó sorprendido "para bien por el trato que me están dando. Cuando uno entra a un país recién nuevo, que encima nunca había venido, me preguntaba cómo es la gente". “Soy súper sincero en estas cosas. Es el mejor trato que he recibido hasta ahora”, cerró.