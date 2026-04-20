CNTV sanciona a Telecanal: suspenderá transmisiones por 7 días y dice adiós a RT en Chile

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) confirmó que la concesionaria Canal Dos S.A. suspenderá sus transmisiones por siete días consecutivos, en cumplimiento de una sanción aplicada en enero de 2026 por incumplir la normativa vigente.

Según informó el organismo, la medida se hará efectiva desde las 00:00 horas del sábado 18 de abril hasta las 23:59 del viernes 24 del mismo mes.

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La sanción responde a la vulneración del artículo 16 de la Ley N° 18.838, que prohíbe a las concesionarias ceder a terceros la administración o uso de sus espacios televisivos de manera permanente.

El caso apunta directamente a la relación comercial que mantenía Telecanal con la empresa Uno y Medio Publicidad México, a través de la cual se retransmitía contenido del canal Russia Today (RT) en Chile.

En paralelo al cumplimiento de la sanción, Canal Dos informó que pondrá término anticipado a este convenio a contar del viernes 17 de abril de 2026, lo que implica el fin de las emisiones de RT en la señal nacional.

La concesionaria también comunicó al CNTV que presentará un plan de cumplimiento destinado a corregir las irregularidades detectadas durante el proceso sancionatorio. Este documento será evaluado por el organismo una vez que sea ingresado formalmente.