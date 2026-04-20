;

CNTV sanciona a Telecanal: suspenderá transmisiones por 7 días y dice adiós a RT en Chile

La sanción se debe a la cesión irregular de espacios televisivos.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) confirmó que la concesionaria Canal Dos S.A. suspenderá sus transmisiones por siete días consecutivos, en cumplimiento de una sanción aplicada en enero de 2026 por incumplir la normativa vigente.

Según informó el organismo, la medida se hará efectiva desde las 00:00 horas del sábado 18 de abril hasta las 23:59 del viernes 24 del mismo mes.

ADN

La sanción responde a la vulneración del artículo 16 de la Ley N° 18.838, que prohíbe a las concesionarias ceder a terceros la administración o uso de sus espacios televisivos de manera permanente.

Revisa también

ADN

El caso apunta directamente a la relación comercial que mantenía Telecanal con la empresa Uno y Medio Publicidad México, a través de la cual se retransmitía contenido del canal Russia Today (RT) en Chile.

En paralelo al cumplimiento de la sanción, Canal Dos informó que pondrá término anticipado a este convenio a contar del viernes 17 de abril de 2026, lo que implica el fin de las emisiones de RT en la señal nacional.

La concesionaria también comunicó al CNTV que presentará un plan de cumplimiento destinado a corregir las irregularidades detectadas durante el proceso sancionatorio. Este documento será evaluado por el organismo una vez que sea ingresado formalmente.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad