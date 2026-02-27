CNTV contra HBO Max: Consejo formula inéditos cargos a la plataforma de streaming en Chile

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) acordó formular cargos contra la plataforma de streaming HBO Max por una presunta infracción a las normas que rigen el correcto funcionamiento de los servicios audiovisuales en el país. La acción del regulador se fundamenta en la exhibición de publicidad de apuestas deportivas y casinos online durante un bloque horario protegido, lo que contravendría la protección del desarrollo físico y mental de niños y jóvenes. Según pudo confirma Radio ADN, es la primera vez que el ente formula cargos de este tipo a una plataforma digital.

El hecho que motivó la fiscalización ocurrió el pasado 25 de enero de 2026, durante la transmisión de la final de la Supercopa del fútbol chileno entre Coquimbo Unido y Universidad Católica. Según el análisis del organismo, la señal de TNT Sports, distribuida a través de HBO Max, emitió antes del encuentro gráficas y locuciones que invitaban a los usuarios a registrarse en sitios de apuestas a cambio de bonos promocionales, todo esto dentro del horario de protección de menores.

El marco legal y el horario de protección

La resolución del Consejo recuerda que, bajo la Ley N° 18.838, el organismo tiene el deber de velar por el bienestar espiritual e intelectual de la juventud. En este sentido, las normas vigentes establecen un bloque de resguardo que rige entre las 06:00 y las 21:00 horas, periodo en el cual está prohibida la emisión de contenidos destinados exclusivamente a un público adulto o que puedan dañar la formación de los menores de 18 años.

Tras revisar los contenidos denunciados, el CNTV concluyó que existen “indicios que hacen presuponer una posible infracción”, ya que se expuso a una audiencia infantil a publicidad de juegos de azar, actividad que por ley debe estar restringida para adultos. Esta decisión ha sido calificada como un hito regulatorio, pues el Consejo aplica las exigencias de la televisión tradicional a los contenidos distribuidos por plataformas digitales, sin hacer distinción del soporte tecnológico utilizado.

Próximos pasos del proceso

Desde el organismo aclararon que esta formulación de cargos no representa una sanción inmediata. La empresa HBO Max ha sido notificada y cuenta con un plazo de cinco días para presentar sus descargos y defensa ante el Consejo. Una vez analizados los argumentos de la compañía, el pleno del CNTV deberá resolver si procede la aplicación de multas u otras medidas administrativas.