¿Cuánto ganan en promedio los chilenos que tienen trabajo? Esto dice una encuesta del INE / Morsa Images

¿Cuánto ganan en promedio los chilenos? Según la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2024, que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este lunes, la mitad de las personas ocupadas percibieron ingresos menores o iguales a $611.162.

Durante 2024, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país fue de $897.019 neto mensual, que corresponde al ingreso bruto menos los descuentos legales por previsión y salud.

El ingreso mediano, el que recibe una persona representativa de la mitad de la población, llegó a $611.162 al mes, es decir, el 50% de quienes trabajaron en el país percibieron ingresos menores o iguales a este último monto.

Esta encuesta fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre del 2024, con el objetivo de caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas, a nivel nacional y regional.

Según sexo, los ingresos medio y mediano de los hombres se ubicaron en $1.001.510 y $698.255; mientras que en las mujeres estos alcanzaron los $756.715 y $555.362, respectivamente. Lo anterior implicó una brecha de género en el ingreso medio de -24,4%, en desmedro de las mujeres.

¿Cuál es la diferencia entre ingreso promedio y mediano? El promedio es la suma de todos los ingresos de la población, dividido por la cantidad total de individuos que perciben ese ingreso. El mediano corresponde al ingreso de la persona situada en la posición central del conjunto de la población, una vez ordenados los ingresos de menor a mayor.

El tramo de ingresos de $500.000 a $600.000, concentró un 15% de personas ocupadas, mientras que los tramos de $400.000 a $500.000 y de $600.000 a $700.000, concentraron un 11,4% y 9,6% de personas ocupadas, respectivamente.

¿Cuántos ganan más? Del total de personas ocupadas, un 3,3% percibió ingresos mayores o iguales a $3.000.000.