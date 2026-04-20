Tribunal desestima prisión preventiva para estudiantes acusados de agredir a ministra Lincolao

El Juzgado de Garantía de Valdivia resolvió este lunes dejar en libertad a los tres estudiantes acusados de agredir a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad académica realizada en la Universidad Austral de Chile.

La decisión se conoció tras la audiencia de formalización de María Madariaga Rojas, Joaquín Monje y Pablo Vásquez, imputados por la Fiscalía Regional de Los Ríos por el delito de atentado contra la autoridad.

El juez Pablo Yáñez rechazó la solicitud de prisión preventiva impulsada por uno de los querellantes y optó por medidas cautelares de menor intensidad, mientras se desarrolla la investigación penal por los hechos ocurridos en Valdivia.

El tribunal descartó la prisión preventiva y fijó 120 días de investigación

De acuerdo con la resolución, los tres imputados quedaron sujetos a arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a las víctimas, medidas con las que el tribunal buscó resguardar el avance de la causa sin decretar la máxima cautelar.

Además, se estableció un plazo de 120 días de investigación, período en el que el Ministerio Público deberá reunir mayores antecedentes para sostener su imputación.