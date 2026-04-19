Vínculo clave en caso Naín: ADN conectaría a imputado con asalto a camión de valores

Nuevos antecedentes revelados por la Fiscalía vinculan a Francisco Javier Painevilo Maldonado, formalizado por el homicidio del carabinero Eugenio Naín, con un asalto a un camión de valores ocurrido en 2019 en la región del Biobío.

El imputado, que permanecía prófugo, quedó en prisión preventiva tras su reciente formalización.

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Según expuso el Ministerio Público durante la audiencia, una muestra de ADN obtenida desde una mascarilla hallada en el vehículo del acusado en 2021 permitió establecer una coincidencia con material genético recogido tras el intento de robo perpetrado en el peaje Chivilingo, en la Ruta P-160.

En ese hecho, un grupo de sujetos armados bloqueó la vía e intentó interceptar un camión de transporte de valores, aunque el conductor logró escapar del ataque.

Desde la Fiscalía indicaron que este vínculo biológico se suma a otro elemento clave: peritajes balísticos confirmaron que una escopeta calibre 12 utilizada en ese asalto también fue empleada en el crimen del funcionario policial. Este hallazgo refuerza la hipótesis de la participación del imputado en ambos delitos.

El tribunal de Temuco decretó la prisión preventiva del acusado, a quien se le atribuye participación como coautor en delitos de homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado y disparos injustificados. La investigación continúa en desarrollo para esclarecer su eventual implicancia en otros hechos delictuales.