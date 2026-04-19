Chile y Estados Unidos anuncian acuerdo de seguridad por US$1 millón contra el crimen organizado

Chile y Estados Unidos firmarán este lunes un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad que contempla una inversión inicial de un millón de dólares para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

La iniciativa será suscrita por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, junto a autoridades estadounidenses, en el marco de una actualización del convenio bilateral sobre control de narcóticos y cumplimiento de la ley.

El plan busca reforzar las capacidades investigativas en Chile, especialmente frente a delitos complejos y redes criminales transnacionales, La Tercera.

Para ello, los recursos serán destinados principalmente a la Policía de Investigaciones de Chile, con foco en la adquisición de tecnología, vehículos y equipamiento especializado, además de capacitación y transferencia de conocimientos.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la creación de un equipo conjunto entre la PDI y el Federal Bureau of Investigation, que permitirá profundizar la cooperación ya existente entre ambas instituciones. Incluso, se contempla la presencia de al menos un agente del organismo estadounidense en territorio nacional para apoyar las investigaciones.

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es avanzar en la desarticulación de organizaciones criminales que operan a nivel internacional y que han comenzado a instalarse en el país, como el Tren de Aragua. El acuerdo también incluye evaluaciones periódicas de su implementación, con revisiones trimestrales y un balance anual para medir resultados y eventualmente ampliar los recursos.