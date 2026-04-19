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Crece rechazo al Plan de Reconstrucción Nacional: mayoría cree que favorece a los más ricos, según CADEM

El sondeo mostró un aumento en la desaprobación ciudadana al plan impulsado por el Ejecutivo.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un nuevo sondeo de la encuesta Cadem evidenció un aumento en el rechazo al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, junto con una percepción crítica sobre su impacto económico.

Según los resultados, un 49% de los encuestados está en desacuerdo con la iniciativa (+3 puntos), mientras que un 45% manifiesta su aprobación (-4 puntos), consolidando una tendencia desfavorable para el Ejecutivo.

Uno de los datos más relevantes del estudio apunta a la percepción de desigualdad en los beneficios del plan. En concreto, el 49% considera que favorece principalmente a los sectores más ricos, frente a un 44% que cree que beneficia a todos por igual.

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Las cifras también muestran diferencias relevantes por segmento. Entre mujeres (54%), jóvenes de 18 a 34 años (72%) y personas identificadas con la izquierda (90%), predomina la percepción de que el plan beneficia a los más ricos. En contraste, hombres (52%), mayores de 55 años (61%) y quienes se identifican con la derecha (79%) consideran que favorece a todos por igual.

En cuanto a las prioridades del plan, el 40% de los encuestados identifica como eje principal el impulso al crecimiento económico, seguido por la generación de empleo (37%) y el apoyo directo a zonas afectadas (31%).

El estudio también incluyó la evaluación del Presidente José Antonio Kast, quien registró un 43% de aprobación (+3 puntos) y un 51% de desaprobación (-2 puntos), en un escenario marcado por tensiones en materia económica y social.

En cuanto a la percepción de progreso económico y la evaluación del país, el estudio de Cadem evidencia un diagnóstico mayoritariamente crítico. Un 82% de los encuestados considera que Chile está estancado o retrocediendo, mientras solo un 15% percibe que el país está progresando.

Pese a este escenario, las expectativas a futuro se mantienen divididas: un 49% se declara optimista o muy optimista respecto al rumbo del país, frente a un 46% que se muestra pesimista o muy pesimista.

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