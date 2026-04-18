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Caso Naín: decretan prisión preventiva para imputado como coautor del homicidio del carabinero

El Juzgado de Garantía de Temuco ordenó la medida cautelar más gravosa por el crimen ocurrido en 2020.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Caso Naín: decretan prisión preventiva para imputado como coautor del homicidio del carabinero

Un nuevo avance judicial se registró en el denominado caso Naín, luego de que el Juzgado de Garantía de Temuco decretara la medida cautelar de prisión preventiva para Francisco Javier César Painevilo Maldonado, imputado como coautor del homicidio del entonces cabo segundo de Carabineros Eugenio Naín Caniumil.

La resolución se conoce tras la reciente detención del acusado, en el marco de la investigación por los hechos ocurridos en octubre de 2020 en el sector La Cantera de Metrenco, comuna de Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía.

En esa oportunidad, el funcionario policial falleció mientras se encontraba en servicio, en un caso que generó amplio impacto nacional y reabrió el debate sobre seguridad y violencia rural en la zona.

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Imputado enfrenta cuatro delitos por ataque de 2020

De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, Painevilo Maldonado fue formalizado como coautor de cuatro delitos: homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado y disparos injustificados.

La medida cautelar de prisión preventiva fue considerada por el tribunal como necesaria para asegurar el éxito de la investigación y resguardar la seguridad de la sociedad, dada la gravedad de los ilícitos imputados.

El crimen del cabo segundo Naín marcó uno de los episodios más graves de violencia contra funcionarios policiales en la Macrozona Sur durante los últimos años.

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