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Ortiz y su molestia con el plantel de Colo Colo tras caer con Palestino: “El primer tiempo no fue tan bonito como el segundo hacia mis jugadores”

El DT albo lamentó la derrota en el aniversario 101 del club.

Carlos Madariaga

Ortiz y su molestia con el plantel de Colo Colo tras caer con Palestino: “El primer tiempo no fue tan bonito como el segundo hacia mis jugadores”

Ortiz y su molestia con el plantel de Colo Colo tras caer con Palestino: “El primer tiempo no fue tan bonito como el segundo hacia mis jugadores” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Fernando Ortiz se encargó de dar la cara en conferencia de prensa luego de la sorpresiva derrota de Colo Colo a manos de Palestino.

“Sabíamos que encontraríamos a un rival que se iba a replegar demasiado. Hay que seguir trabajando para romper esos bloques defensivos cuando el rival se venga a encerrar”, explicó en el Monumental, lamentando la falta de efectividad de sus jugadores.

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“El fútbol se gana con goles y nosotros no pudimos convertir. El primer tiempo no fue tan bonito como el segundo hacia mis jugadores. Es una derrota que duele, por nuestra gente y el aniversario. Tuvimos millones de ocasiones y no pudimos concretar”, comentó, reconociendo su molestia con el plantel.

Eso sí, Fernando Ortiz desestimó que el no haber jugado el fin de semana pasada le haya “cortado” ritmo al equipo.

“No creo que haya sido factor por un resultado en contra. Intentamos buscar el resultado, podemos tener errores, pero no creo que esa falta de ritmo haya afectado”, remarcó, apuntando a la situación de dos jugadores que salieron lesionados: Fernando de Paul y Joaquín Sosa.

Ojalá lo de ”Tuto” no sea nada. No tiene dolor de rodilla, se le contracturó el posterior. Joaquín tuvo un calambre en el gemelo. Ojalá solo haya sido un susto", cerró Fernando Ortiz.

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