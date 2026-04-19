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Hinchas de Colo Colo lanzan fuegos artificiales pese a pesquisa días atrás y espectáculo de pirotecnia en el entretiempo

Parte de la fanaticada del “Cacique” superó todas las medidas de seguridad para igualmente hacerse notar en el segundo tiempo del partido ante Palestino.

Carlos Madariaga

Hinchas de Colo Colo lanzan fuegos artificiales pese a pesquisa días atrás y espectáculo de pirotecnia en el entretiempo

Hinchas de Colo Colo lanzan fuegos artificiales pese a pesquisa días atrás y espectáculo de pirotecnia en el entretiempo / Cristián Alvarado

La previa del partido entre Colo Colo y Palestino estuvo marcada por una pesquisa desarrollada por parte de Carabineros el pasado jueves.

Todo porque, anticipándose a las expectativas de la barra brava del “Cacique”, se encontraron 694 fuegos artificiales escondidos en los baños del Monumental.

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En Blanco y Negro actuaron para evitar cualquier tipo de sanción en el marco del aniversario 101 del club, este domingo ante Palestino.

Es por ello que se organizó un show pirotécnico por parte del club durante el entretiempo del partido, para lo cual se implementó todo desde una zona aledaña a la cancha del Monumental.

Sin embargo, apenas comenzó el segundo tiempo, parte de los fanáticos de Colo Colo igualmente detonaron petardos y fuegos artificiales desde la tribuna Cordillera, exponiendo al club a posibles denuncias por parte del juez del partido.

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