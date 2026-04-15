Chile recibirá torneo internacional de para tenis de mesa: hay ocho nacionales en el top 10 mundial / Copachi

El deporte paralímpico chileno tiene un nuevo desafío para una de sus disciplinas más exitosas, el para tenis de mesa.

Esto porque, a contar del sábado 18 de abril, el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Parque Estadio Nacional será sede del ITTF World Para Future Santiago 2026.

Serán 146 deportistas los cuales competirán en la instancia que entrega puntos para el ranking mundial, donde 34 defenderán al Team Para Chile.

Los más destacados exponentes nacionales dirán presente en Ñuñoa, destacando a ocho jugadores que se ubican en el top 10 de sus respectivas clases: Ignacio Torres (N° 1, clase 6), Luis Flores (N° 4, clase 2), Manuel Echaveguren (N° 4, clase 10), Tamara Leonelli (N° 4, clase 5), Florencia Pérez (N° 5, clase 8), Matías Pino (N° 8, clase 6), Claudio Bahamondes (N° 7, clase 7) y Lissette Salinas (N° 9, clase 1).

“Muy orgulloso de representar al país y, sobre todo, de hacerlo acá. Este es un torneo que se vuelve a disputar en Chile y nos sirve muchísimo. Realizar este tipo de competencias en casa es esencial, especialmente para las nuevas generaciones, ya que les permite adquirir roce internacional”, explicó Matías Pino en la previa al campeonato que se extenderá hasta el lunes 20 de abril.

“Es muy importante que 34 deportistas chilenos compitan en un evento de esta relevancia. Esto demuestra que vamos creciendo. Contar con una mayor cantidad de deportistas implica desarrollo. Además, es una oportunidad para presentar al mundo las instalaciones de primer nivel con las que contamos en el Centro de Entrenamiento Paralímpico”, recalcó el head coach del para tenis de mesa de Chile, Francisco Carrasco.