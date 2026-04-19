Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 19 de abril, y quién transmite?

Hoy, domingo 19 de abril, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla ocho partidos.

Cuatro de estos encuentros forman parte de la décima fecha de la Liga de Primera, dos más son por la octava jornada de la Primera B y otros dos por la cuarta fecha de la Segunda División.

Segunda División

La programación del fútbol chileno hoy 19 de abril comenzará a las 12:00 horas, en el Municipal de La Pintana, donde Santiago Morning se medirá ante Lota Schwager, con arbitraje de Dayared Ramírez.

El otro juego de la jornada en la tercera categoría del balompié nacional se desarrollará a las 15:00 horas, en el Municipal de Rengo, donde Real San Joaquín jugará ante Provincial Ovalle. Agustín Valenzuela dirigirá el encuentro. Todos estos encuentros no tendrán transmisión de TV.

Campeonato Nacional 2026

La jornada de la Primera División arrancará a las 12:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido se medirá ante Ñublense. Nicolás Millas será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:30 horas, en el Estadio El Cobre, lugar en que Cobresal jugará ante O’Higgins, con arbitraje de José Cabero y transmisión de TNT Sports Premium.

Tras ello, a contar de las 18:30 horas, en el Estadio Monumental, lugar en que Colo Colo jugará ante Palestino, con arbitraje de Fernando Véjar y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

El último juego se disputará a las 20:45 horas, en Talcahuano, donde Huachipato enfrentará a Audax Italiano, con arbitraje de Cristián Galaz y que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su actividad a contar de las 15:30 horas, en el Regional Calvo y Bascuñán, lugar en que Deportes Antofagasta jugará ante Deportes Copiapó, con arbitraje de Francisco Gaggero y transmisión de TNT Sports.

El otro juego de la jornada se disputará a las 18:00 horas, en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, donde San Luis enfrentará a Deportes Iquique. Rodrigo Farías será el juez del compromiso, que tendrá transmisión de TNT Sports.