Tercer día consecutivo bajo Alerta Ambiental en Santiago: estas son las restricciones para hoy jueves 4 de junio

Las autoridades declararon alerta ambiental por tercer día consecutivo en la Región Metropolitana para este jueves 4 de junio, debido a que se mantienen las malas condiciones de ventilación y calidad del aire en la cuenca de Santiago.

La medida contempla la prohibición de usar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la RM. La única excepción corresponde a calefactores a pellet. Además, se intensificará la fiscalización y se reforzará el programa de lavado y aspirado de calles.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación sugirieron no suspender las clases de Educación Física, aunque recomendaron modificar su intensidad. La indicación apunta a privilegiar actividades de menor exigencia e idealmente bajo techo.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy jueves 4 de junio en Santiago?

La restricción vehicular busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago, y rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos.

Esta medida se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

Esta medida busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago.

Revisa cuáles los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy jueves 4 de junio en la capital por la alerta ambiental:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 4 y 5 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 8, 9, 0 y 1 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 4 y 5 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1 , y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.