Tercer día consecutivo bajo Alerta Ambiental en Santiago: estas son las restricciones para hoy jueves 4 de junio
La medida rige esta jornada en la Región Metropolitana debido a las malas condiciones de ventilación y calidad del aire.
Las autoridades declararon alerta ambiental por tercer día consecutivo en la Región Metropolitana para este jueves 4 de junio, debido a que se mantienen las malas condiciones de ventilación y calidad del aire en la cuenca de Santiago.
La medida contempla la prohibición de usar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la RM. La única excepción corresponde a calefactores a pellet. Además, se intensificará la fiscalización y se reforzará el programa de lavado y aspirado de calles.
Por su parte, desde el Ministerio de Educación sugirieron no suspender las clases de Educación Física, aunque recomendaron modificar su intensidad. La indicación apunta a privilegiar actividades de menor exigencia e idealmente bajo techo.
Revisa también:
¿Qué vehículos no pueden circular hoy jueves 4 de junio en Santiago?
La restricción vehicular busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago, y rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos.
Esta medida se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.
Esta medida busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago.
Revisa cuáles los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy jueves 4 de junio en la capital por la alerta ambiental:
- Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 4 y 5.
- Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
- Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 8, 9, 0 y 1.
- Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 4 y 5.
- Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
- Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 8, 9, 0 y 1, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
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