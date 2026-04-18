VIDEOS. Maximiliano Gutiérrez se convierte en el héroe de Independiente tras anotar su primer gol por el “Rojo”
El ex Huachipato fue titular y clave para la remontada ante Defensa y Justicia, donde también hubo aporte goleador de otro nacional, Lautaro Millán.
Independiente se ha transformado en un elenco plagado de chilenos en las últimas temporadas.
El año pasado llegó a tener cuatro jugadores nacionales en su plantel, de los cuales al día de hoy se mantienen Luciano Cabral y Lautaro Millán.
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A ellos se sumó en el mercado de pases veraniego Maximiliano Gutiérrez, proveniente desde Huachipato.
Poco a poco, el acerero ha ido teniendo su oportunidad y este sábado anotó por primera vez en el “Rojo”.
Todo en un contexto desfavorable, considerando que Defensa y Justicia se había puesto en ventaja al minuto 8 con un penal de Aaron Molinas en el Libertadores de América.
Sin embargo, con ese mismo expediente, Gabriel Ávalos igualó al minuto 15 y luego, a los 29, habilitó a Maximiliano Gutiérrez, que se acomodó y remató al primer palo para la remontada de Independiente.
La fiesta en Avellaneda la completó otro chileno, Lautaro Millán, que entró a los 68 minutos y finiquitó una gran jugada de Filipe Tempone para sellar el 3-1 sobre un Defensa y Justicia que contó en el segundo tiempo con el volante nacional César Pérez.
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