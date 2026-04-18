;

VIDEOS. Maximiliano Gutiérrez se convierte en el héroe de Independiente tras anotar su primer gol por el “Rojo”

El ex Huachipato fue titular y clave para la remontada ante Defensa y Justicia, donde también hubo aporte goleador de otro nacional, Lautaro Millán.

Carlos Madariaga

Maximiliano Gutiérrez se convierte en el héroe de Independiente tras anotar su primer gol por el “Rojo”

Maximiliano Gutiérrez se convierte en el héroe de Independiente tras anotar su primer gol por el “Rojo” / Twitter @Independiente

Independiente se ha transformado en un elenco plagado de chilenos en las últimas temporadas.

El año pasado llegó a tener cuatro jugadores nacionales en su plantel, de los cuales al día de hoy se mantienen Luciano Cabral y Lautaro Millán.

Revisa también:

ADN

A ellos se sumó en el mercado de pases veraniego Maximiliano Gutiérrez, proveniente desde Huachipato.

Poco a poco, el acerero ha ido teniendo su oportunidad y este sábado anotó por primera vez en el “Rojo”.

Todo en un contexto desfavorable, considerando que Defensa y Justicia se había puesto en ventaja al minuto 8 con un penal de Aaron Molinas en el Libertadores de América.

Sin embargo, con ese mismo expediente, Gabriel Ávalos igualó al minuto 15 y luego, a los 29, habilitó a Maximiliano Gutiérrez, que se acomodó y remató al primer palo para la remontada de Independiente.

La fiesta en Avellaneda la completó otro chileno, Lautaro Millán, que entró a los 68 minutos y finiquitó una gran jugada de Filipe Tempone para sellar el 3-1 sobre un Defensa y Justicia que contó en el segundo tiempo con el volante nacional César Pérez.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad