Maximiliano Gutiérrez se convierte en el héroe de Independiente tras anotar su primer gol por el “Rojo” / Twitter @Independiente

Independiente se ha transformado en un elenco plagado de chilenos en las últimas temporadas.

El año pasado llegó a tener cuatro jugadores nacionales en su plantel, de los cuales al día de hoy se mantienen Luciano Cabral y Lautaro Millán.

A ellos se sumó en el mercado de pases veraniego Maximiliano Gutiérrez, proveniente desde Huachipato.

Poco a poco, el acerero ha ido teniendo su oportunidad y este sábado anotó por primera vez en el “Rojo”.

Todo en un contexto desfavorable, considerando que Defensa y Justicia se había puesto en ventaja al minuto 8 con un penal de Aaron Molinas en el Libertadores de América.

Sin embargo, con ese mismo expediente, Gabriel Ávalos igualó al minuto 15 y luego, a los 29, habilitó a Maximiliano Gutiérrez, que se acomodó y remató al primer palo para la remontada de Independiente.

¡LO DA VUELTA EL ROJO! Gran asistencia de Ávalos y definición de Gutiérrez contra un palo que no pudo sacar Fiermarín para anotar el 2-1 de Independiente vs. Defensa. pic.twitter.com/BsfNeOM0xh — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2026

La fiesta en Avellaneda la completó otro chileno, Lautaro Millán, que entró a los 68 minutos y finiquitó una gran jugada de Filipe Tempone para sellar el 3-1 sobre un Defensa y Justicia que contó en el segundo tiempo con el volante nacional César Pérez.