“Ofrezco mis disculpas si alguien se sintió ofendido por alguna acción; nunca ha sido mi forma de actuar”

Horas de tensión se viven en Palestino luego de la grave acusación que realizó la barra del equipo, mejor conocida como “Los Baisanos”, en contra del defensa Enzo Roco por una situación ocurrida tras la derrota ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026.

A través de redes sociales, los fanáticos del elenco de colonia señalaron que el retorno a La Cisterna a un torneo Conmebol fue “manchado por el actuar que tuvieron los jugadores, y en particular Enzo Roco, quien al finalizar el partido obligó al plantel a no despedirse de la gente que siempre está”.

En medio de la polémica, el central de 33 años decidió romper el silencio y publicó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, con el fin de aclarar lo ocurrido y descomprimir el ambiente de cara al duelo de este domingo ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

“Ante los recientes comentarios y noticias que han surgido, considero necesario expresar con claridad mi postura para evitar malentendidos”, comienza el texto publicado por el zaguero.

El descargo de Enzo Roco

Luego, el campeón de América con La Roja en 2016 sostuvo que “en ningún momento mi intención ha sido influir de manera negativa en el grupo. Por el contrario, siempre he actuado con el propósito de resguardar el bienestar y la protección del mismo, buscando un entorno sano y constructivo para todos".

“Soy consciente de que estamos atravesando un momento difícil, y precisamente por eso, lo último que quiero generar es desunión. Desde mi lugar, entiendo que tenemos un amplio margen de mejora y estoy completamente abierto a recibir críticas constructivas, siempre que se mantengan dentro de una línea de respeto", agregó.

En esa línea, Roco remarcó que “si alguien se ha sentido ofendido o incómodo por alguna acción, ofrezco mis disculpas, ya que nunca ha sido mi forma de actuar ni representa mis valores personales ni profesionales".

“Quiero dejar en claro que mi compromiso siempre ha estado y seguirá estando enfocado en el respeto, la colaboración y el desarrollo positivo del equipo. Estoy convencido que con trabajo, compromiso y unidad lograremos revertir este momento y transformar nuestras capacidades en mejores resultados", concluyó.