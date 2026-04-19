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VIDEO. Colo Colo celebra sus 101 años con emotivo video protagonizado por Arturo Vidal: “El legado continúa”

En la previa del duelo ante Palestino, el “Cacique” compartió una pieza conmemorativa que reúne a juveniles y miembros del plantel masculino y femenino.

Bastián Lizama

@ColoColo

@ColoColo

Este domingo 19 de abril, Colo Colo cumple 101 años de historia y quiere celebrarlo con un claro objetivo: recuperar el liderato de la Liga de Primera 2026 cuando enfrente a Palestino desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental.

En la previa del compromiso, el “Cacique” compartió en redes sociales un emotivo video para conmemorar su aniversario, protagonizado por Arturo Vidal y jóvenes del equipo como Eduardo Villanueva, Yastin Cuevas y Leandro Hernández.

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Además, en el registro aparecen el gerente deportivo de los albos, Daniel Morón; los entrenadores Fernando Ortiz y Héctor Tapia; y jugadoras del plantel femenino como Catalina Muñoz y Rocío Soto, junto a la entrenadora Tatiele Silveira.

“El legado continúa. En el aniversario 101 de Colo-Colo, como la institución deportiva y social más importante del país, asumimos con responsabilidad el legado de todos quienes han hecho grande este escudo", escribió el club.

“Nuestros canteranos y canteranas encarnan ese compromiso y hoy firman lo que será el camino para seguir engrandeciendo esta institución”, agregaron.

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