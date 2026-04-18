Escándalo en club del fútbol chileno: “Obligó al plantel a no despedirse de la gente; no tiene perdón”

Palestino visitará este domingo a Colo Colo por la décima fecha de la Liga de Primera 2026, con la necesidad de dejar atrás la dolorosa derrota por 2-0 que sufrió ante Montevideo City Torque en la segunda jornada de la Copa Sudamericana.

Luego de la caída ante el elenco charrúa, la tensión se ha instalado en La Cisterna. El revés no solo afectó las opciones del equipo de Cristián Muñoz en el torneo continental, sino que además puso en entredicho la continuidad del DT. Y ahora, la hinchada de los “Árabes” lanzó una dura acusación contra Enzo Roco.

A través de redes sociales, “Los Baisanos”, la barra de Palestino, emitió un fuerte comunicado para reprochar la actitud del defensor de 33 años tras la derrota ante Torque, exigiendo su salida del club por un hecho que califican como una falta de respeto hacia la hinchada.

“El pasado día martes en el partido que tenía que ser una jornada histórica (al tratarse del debut internacional de Palestino en nuestra casa tras 38 años de espera), fue manchada no por el resultado deportivo en sí, sino que por el actuar que tuvieron los jugadores, y en particular Enzo Roco, quien al finalizar el partido obligó al plantel a no despedirse de la gente que siempre está", parte el texto.

En esa línea, la hinchada de Palestino apuntó directamente al campeón de América con La Roja en 2016. “Los Baisanos te recibieron de brazos abiertos dándote el apoyo incondicional y te bancaron desde el primer día, incluso a pesar de llegar lesionado”, señalaron.

“Lo realizado el martes no tiene perdón y por eso no te bancaremos ni respetaremos nunca más, porque ningún jugador está por sobre el resto de sus compañeros y, por sobre todo, jamás un jugador estará por sobre los hinchas", añade el extenso comunicado.