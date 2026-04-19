Octavio Rivero reaparece en el empate de la U ante Everton y deja tenso momento: “¿Por qué revancha?” / Twitter @udechile

Universidad de Chile no pudo volver a los triunfos este fin de semana y firmó un amargo empate sin goles en su visita a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la décima fecha de la Liga de Primera 2026.

Entre los azules que dijeron presente en el recinto viñamarino destacó el uruguayo Octavio Rivero, quien pese a ser operado de la rodilla la semana pasada, viajó hasta la Quinta Región en muletas para apoyar a sus compañeros desde las tribunas.

Tras la igualdad, el delantero atendió a los medios presentes en el Sausalito y habló por primera vez tras la intervención que lo tendrá entre tres y cuatro meses fuera de las canchas.

Una de las primeras consultas que respondió el atacante fue si la dirigencia le planteó rescindir su contrato, a lo que contestó tajante: “¿Quién dijo eso?”.

Luego, el uruguayo entregó detalles de su lesión y aseguró que “tengo para tres o cuatro meses. Es una tristeza muy grande por el momento que me tocó vivir, de llegar y no haber podido casi jugar, pero estas cosas pasan. Me tocó a mí y hay amargura, pero hoy miramos para adelante, soy consciente del club en el que estoy y de las expectativas que hay”.

Pero el momento más tenso llegó después. Al ser consultado sobre un deseo de revancha en la U, Rivero declaró algo molesto: “¿Por qué revancha? Si esto no ha arrancado. ¿Por qué va a ser una revancha? Yo no me tomo ninguna revancha, porque casi ni he jugado, entonces revancha de nada. Tengo ilusión y ganas de hacer las cosas bien”.

Finalmente, sobre el poco poder ofensivo que ha mostrado la U, recalcó que “es un equipo, no depende solo de los delanteros. Se está trabajando bien, es cuestión de tiempo. Los resultados van a llegar y a fin de año vamos a estar festejando”.