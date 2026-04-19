;

Octavio Rivero reaparece en el empate de la U ante Everton y deja tenso momento: “¿Por qué revancha?”

El delantero uruguayo llegó en muletas al Estadio Sausalito y habló por primera vez tras la operación que lo tendrá cerca de cuatro meses fuera de las canchas.

Bastián Lizama

Octavio Rivero reaparece en el empate de la U ante Everton y deja tenso momento: “¿Por qué revancha?”

Octavio Rivero reaparece en el empate de la U ante Everton y deja tenso momento: “¿Por qué revancha?” / Twitter @udechile

Universidad de Chile no pudo volver a los triunfos este fin de semana y firmó un amargo empate sin goles en su visita a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la décima fecha de la Liga de Primera 2026.

Entre los azules que dijeron presente en el recinto viñamarino destacó el uruguayo Octavio Rivero, quien pese a ser operado de la rodilla la semana pasada, viajó hasta la Quinta Región en muletas para apoyar a sus compañeros desde las tribunas.

Revisa también:

ADN

Tras la igualdad, el delantero atendió a los medios presentes en el Sausalito y habló por primera vez tras la intervención que lo tendrá entre tres y cuatro meses fuera de las canchas.

Una de las primeras consultas que respondió el atacante fue si la dirigencia le planteó rescindir su contrato, a lo que contestó tajante: “¿Quién dijo eso?”.

Luego, el uruguayo entregó detalles de su lesión y aseguró que “tengo para tres o cuatro meses. Es una tristeza muy grande por el momento que me tocó vivir, de llegar y no haber podido casi jugar, pero estas cosas pasan. Me tocó a mí y hay amargura, pero hoy miramos para adelante, soy consciente del club en el que estoy y de las expectativas que hay”.

Pero el momento más tenso llegó después. Al ser consultado sobre un deseo de revancha en la U, Rivero declaró algo molesto: “¿Por qué revancha? Si esto no ha arrancado. ¿Por qué va a ser una revancha? Yo no me tomo ninguna revancha, porque casi ni he jugado, entonces revancha de nada. Tengo ilusión y ganas de hacer las cosas bien”.

Finalmente, sobre el poco poder ofensivo que ha mostrado la U, recalcó que “es un equipo, no depende solo de los delanteros. Se está trabajando bien, es cuestión de tiempo. Los resultados van a llegar y a fin de año vamos a estar festejando”.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad