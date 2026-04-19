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Mosa podría ir por una nueva oferta pública de acciones: bloque Vial y Ruiz Tagle no descarta vender su participación en Blanco y Negro

Según información de ADN Deportes, el mandamás del “Cacique” analiza la chance de hacer una nueva OPA para hacerse con el control casi absoluto del elenco albo.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Mosa podría ir por una nueva oferta pública de acciones: bloque Vial y Ruiz Tagle no descarta vender su participación en Blanco y Negro

Mosa podría ir por una nueva oferta pública de acciones: bloque Vial y Ruiz Tagle no descarta vender su participación en Blanco y Negro / Diego Martin

En la previa al choque entre Colo Colo y Palestino, en el marco del aniversario 101 del club, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, anticipó la junta de accionistas que se desarrollará a fin de mes.

“Somos determinantes, pero no hemos tenido conversaciones con los bloques respecto de alguna propuesta. Están interesados en lo que pueda hacer para el 29 de abril (...) Lo que corresponde es discutir los puntos a seguir por parte de los directores”, explicó el mandamás de la orgánica en torno a la pugna permanente entre el bloque Mosa y la oposición de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle.

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Sin embargo, según información de ADN Deportes, podría haber novedades en torno a la conformación accionaria de dichos bloques, pues se espera que entre lunes y martes, Aníbal Mosa realice una nueva OPA (oferta pública de acciones).

El mandamás de Blanco y Negro tendría más chances de que esta gestión prospere, pues en el bloque Vial y Ruiz Tagle no descartan vender sus acciones.

Dicha situación dejaría a Aníbal Mosa como quien concentraría casi la totalidad de los títulos accionarios de Blanco y Negro, cuestión que genera inquietud en el Club Social y Deportivo Colo Colo, considerando que si se concreta esto, su influencia en el club bajaría ostensiblemente.

Habrá que esperar cómo evoluciona todo de cara a la junta de accionistas, instancia que cambiará radicalmente en caso de que la OPA de Mosa prospere.

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