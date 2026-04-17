Colo Colo celebra su aniversario 101 enfrentando a Palestino en el Monumental / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La décima fecha de la Liga de Primera 2026 tendrá un atractivo encuentro en la jornada dominical.

Será entonces cuando Colo Colo enfrente a Palestino en el Estadio Monumental.

Los albos vuelven a la acción tras una semana de descanso por la participación de Coquimbo Unido en Copa Libertadores y será en una jornada especial, pues será el mismo día en que cumplen 101 años de vida, apuntando a festejar como líderes de la Liga de Primera.

Palestino buscará amargar la fiesta en Pedreros, buscando dar vuelta su caída en Copa Sudamericana a manos del Montevideo City Torque.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs. Palestino?

El duelo entre Colo Colo y Palestino está programado para este domingo 19 de abril a las 18:30 horas, en el Estadio Monumental

¿Cómo y dónde ver en vivo Colo Colo vs. Palestino?

El partido entre Colo Colo y Palestino lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports, mientras que en streaming estará disponible en la plataforma de pago HBO Max.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 19 de abril

EN VIVO | Colo Colo 0-0 Palestino | Monumental

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