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“Lo que hicimos es obligarlos...”: Cristián Muñoz explica la clave para el triunfo de Palestino sobre Colo Colo

La “Nona” calificó como “histórica” la victoria obtenida por los tetracolores en el Monumental.

Carlos Madariaga

“Lo que hicimos es obligarlos...”: Cristián Muñoz explica la clave para el triunfo de Palestino sobre Colo Colo

“Lo que hicimos es obligarlos...”: Cristián Muñoz explica la clave para el triunfo de Palestino sobre Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Cristián Muñoz pasó en menos de una semana de recibir insultos en la derrota de Palestino ante Montevideo City Torque en Copa Sudamericana a amargar el aniversario de Colo Colo en el Monumental.

La “Nona” parecía tener los días contados en La Cisterna, pero se las arregló para que el equipo volviera a ganar en Pedreros tras cinco años.

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Jugué 20 años al fútbol y este es mi quinto año como técnico. Sé cómo funciona el fútbol. Esto es parte del juego, el cargo es así, semana a semana”, explicó el exvolante en conferencia de prensa, disipando los rumores sobre su salida y valorando el desempeño de los árabes.

“Es importante tener en cuenta el partido de hoy, jugábamos ante el puntero. Teníamos que hacer un partido bien táctico, hicimos un partido dinámico, defendimos cada pelota como si fuera la última. Contentos por hacer historia, los muchachos hicieron un trabajo notable, el triunfo es de ellos. Obtuvimos el premio, nos vamos felices por el partido que hicieron”, remarcó, explicando cómo lograron la victoria ante el “Cacique”.

“Colo Colo tiene una forma muy definida de jugar, con mucha gente atacante y jugadores en el medio que siempre están conectando. Lo que hicimos es obligarlos a jugar por fuera al cerrarles el cajón del medio y hacerles daño en transiciones”, comentó Critián Muñoz, valorando la trascendencia de estos tres puntos para su proceso en Palestino.

“El fútbol es trabajo y de resultados. Tuvimos un día más para planificar el partido. Logramos un triunfo extraordinario, escalamos mucho en la tabla. Los que entraron pudieron sostener el resultado tras jugar en un contexto diferente, con todo en contra”, cerró el DT tetracolor.

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