Donald Trump advierte a Cuba: “Nos ocuparemos de eso tan pronto como terminemos en Irán”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo foco de tensión internacional al advertir que su administración tiene planes para actuar contra el gobierno cubano una vez concluido el conflicto con Irán, declaraciones que provocaron una rápida respuesta de La Habana.

Durante una intervención pública, el mandatario estadounidense aseguró que su prioridad sigue siendo la situación en Medio Oriente, pero adelantó que Cuba será uno de los próximos asuntos en la agenda de Washington.

Revisa también: Bombardeos rusos en Ucrania dejan siete muertos mientras Zelenski insiste en un alto al fuego

“Tenemos algunos planes muy buenos para Cuba”, afirmó Trump, agregando que su gobierno busca “deshacerse del régimen” cubano. “Nos ocuparemos de eso tan pronto como terminemos en Irán”, sostuvo.

En esa línea, señaló que prefiere concentrarse en un tema a la vez y añadió que, una vez resuelta la situación con Teherán, Estados Unidos hará una “breve parada” en la isla.

Respuesta cubana

Las declaraciones fueron rechazadas por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien calificó los dichos del líder republicano como una “amenaza peligrosa” y acusó a Washington de incrementar la presión contra su país.

El mandatario cubano también cuestionó las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos contra autoridades de la isla y familiares del expresidente Raúl Castro, medidas que describió como “agresivas” y “perversas”.

Las restricciones impuestas por la administración estadounidense contemplan el bloqueo de bienes y activos que los sancionados pudieran mantener bajo jurisdicción de Estados Unidos, además de prohibir operaciones financieras o comerciales con ciudadanos y empresas estadounidenses.

El intercambio de declaraciones elevó nuevamente la tensión entre Washington y La Habana, en medio de una relación bilateral marcada por años de sanciones, restricciones económicas y diferencias políticas.