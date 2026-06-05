El exdirector nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, respondió en ADN Hoy a las críticas del actual director del servicio, Frank Sauerbaum, quien acusó que la administración anterior dejó la institución en un estado de “desastre”.

La controversia surge en medio del debate por las nuevas medidas migratorias del Gobierno y la actualización de cifras de expulsiones.

Thayer rechazó esa descripción y aseguró que las solicitudes pendientes forman parte del flujo normal del organismo. “El Servicio Nacional de Migraciones recibe anualmente entre 350 mil y 400 mil solicitudes de visa temporal o definitiva”, explicó.

Luego agregó que en 2025 “se acogieron a trámite 380 mil” solicitudes y que mensualmente se resuelven cerca de 30 mil.

En ese sentido, Eduardo Thayer fue duro contra Frank Sauerbaum y rechazó que las solicitudes pendientes reflejen un “desastre” en el Servicio Nacional de Migraciones. “Ya han pasado tres meses y debiera saber que esa situación es la normalidad del Servicio Nacional de Migraciones”, afirmó.

Luego agregó que el actual director “debiera ocuparse de seguir tramitando y respondiendo al ritmo que veníamos haciéndolo nosotros, que son unas 30.000 solicitudes resueltas al mes”, y remató señalando que, antes de instalar ese diagnóstico, “debe enterarse mejor de cómo funciona el servicio”.

“El servicio no es una caja que vaya a quedar vacía”

El exdirector sostuvo que no corresponde calificar como anomalía la existencia de trámites en análisis, ya que el servicio recibe y procesa expedientes de forma permanente. “El Servicio Nacional de Migraciones, para ocupar una metáfora, no es una caja que en algún momento vaya a quedar vacía”, afirmó.

En esa línea, Thayer fue enfático al descartar la tesis del actual Gobierno. “Que haya 200 mil solicitudes en trámite (...) es parte de la naturaleza del Servicio Nacional de Migración”, señaló. Y añadió: “Ocupar la palabra desastre para revisar eso creo que es una hipérbole, por lo menos, y es impreciso”.

De todos modos, reconoció que la institución requiere mayor capacidad para responder en plazos óptimos. “Para poder responder a las solicitudes en un plazo de seis meses (...) el Servicio Nacional de Migraciones requiere un aumento de su capacidad en torno al 30% o 40% en esas unidades”, detalló.

Thayer también abordó el plan de retorno anunciado por el Gobierno y afirmó que, en estricto rigor, se trata de una regularización. “Es un proceso de regularización. No hay otra forma de implementar esto que con una resolución firmada por el subsecretario del Interior en base al artículo 155”, dijo.

Finalmente, cuestionó la forma en que el Ejecutivo informa las expulsiones. “Me llama muchísimo la atención de que en la cifra que se entrega por parte del Gobierno se incluya a personas venezolanas que salen voluntariamente del país”, señaló.

Para Thayer, una expulsión es un acto forzoso, por lo que pidió claridad: “Es importante que sea transparente el Gobierno con las cifras en materia de expulsiones”.