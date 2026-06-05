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Club chileno es acusado ante la FIFA por deuda pendiente con su ex DT: “Ya presentamos una reclamación”

Deportes Linares se ve involucrado en un lío judicial con el técnico griego Nikolaos Issaris, quien tuvo un breve paso por el club.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno / Hans Scott

Deportes Linares, elenco de la Segunda División Profesional, enfrenta actualmente un conflicto legal con el técnico griego Nikolaos Issaris, quien tuvo un breve paso por el club entre febrero y abril de este año.

El entrenador europeo asumió la banca del cuadro linarense a comienzos de temporada. Sin embargo, terminó renunciando al cargo tras denunciar presiones por parte de la dirigencia para poner a un jugador de titular, entre otros obstáculos que habrían dificultado su trabajo.

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Ahora, Deportes Linares se ve involucrado en un lío judicial con Issaris, quien presentó un reclamo formal ante la FIFA acusando al club chileno de mantener una deuda por salarios pendientes.

“Mi abogado ya ha presentado una reclamación ante la FIFA, solicitando el pago de los salarios pendientes y cualquier otro derecho que legalmente me corresponda”, señaló el DT helénico en diálogo con el sitio PrimeraBChile.

“Respecto a cuándo recibiré una respuesta, es algo que no puedo precisar. La información que tengo es que el proceso no debería tardar demasiado y que el caso podría quedar resuelto en aproximadamente dos o tres meses”, concluyó Nikolaos Issaris sobre los plazos en los que se espera conocer la resolución de la FIFA.

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