Maximiliano Gutiérrez tuvo una noche soñada en Independiente. El extremo chileno fue titular ante Defensa y Justicia, por la fecha 15 del Torneo Apertura argentino, y se transformó en figura al marcar el segundo tanto de la remontada del “Rojo”, que se impuso por 3-1 en el Estadio Libertadores de América.

Al minuto 30, el ex Huachipato recibió el balón por la banda derecha y sorprendió al arquero con un remate al primer palo, anotando así su primer gol con la camiseta del elenco de Avellaneda.

Tras el encuentro, Gutiérrez conversó con la prensa argentina y protagonizó un momento que rápidamente se viralizó. Consultado por el ambiente de los hinchas, el seleccionado nacional confundió la pregunta y respondió: “El clima es un poco húmedo, pero personalmente me he adaptado de a poquito, así que bien”.

Más allá de la confusión, el atacante de 21 años valoró su estreno goleador con Independiente. “Estoy muy contento de poder marcar en este club tan lindo. Me voy sintiendo bien, cómodo, con la confianza de mis compañeros”, agregó.

Además, tuvo palabras para su compatriota Lautaro Millán, autor del 3-1 definitivo. “Le ayuda mucho a la confianza, así que me alegro por él que pueda convertir un gol”, cerró Maximiliano Gutiérrez.

A Gutiérrez le preguntaron por el clima o ambiente futbolístico y él respondió “el clima es un poco húmedo, pero me he adaptado bien” jajajajajajajaja no puede ser



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