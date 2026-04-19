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Superó un cáncer, es hija de chileno, salió por primera vez de Estados Unidos y conoció por primera vez el Monumental

Nicole Correa, fanática de Colo Colo, cumplió un sueño este domingo, en el día del aniversario 101 del club de sus amores.

ADN Radio

Superó un cáncer, es hija de chileno, salió por primera vez de Estados Unidos y conoció por primera vez el Monumental

Superó un cáncer, es hija de chileno, salió por primera vez de Estados Unidos y conoció por primera vez el Monumental / Cedida

El fanatismo por el fútbol no conoce de fronteras y así lo refleja una particular historia que conocimos en ADN este domingo, jornada en que Colo Colo celebra sus 101 años de historia.

Se trata de una particular visita que tuvo hoy el Estadio Monumental, donde llegó una familia de chilenos que militan en el extranjero.

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Todos liderados por Oscar Correa, que vive hace más de 20 años en Estados Unidos, donde fue conductor de limusinas en Nueva York y luego armó su propia empresa de transporte de pasajeros, además de ser bombero en Sherman, Connecticut, realizando una labor benefactora para pequeñas compañías en Chile.

Su hija es Nicole Correa, quien vive con él tras superar una dura infancia, donde fue diagnosticada con un cáncer que pudo superar tras un tratamiento a tiempo.

Con Chile siempre en su día a día, la hoy joven de 18 años se hizo fanática de Colo Colo pese a la distancia y ahora, por primera vez, pudo salir de Estados Unidos.

Aprovechando su viaje a Chile desde Sherman, Nicole Correa pudo aprovechar para conocer por primera vez el Estadio Monumental, donde verá el juego ante Palestino. Todo con un manejo básico del español, expresándose mejor en inglés, como lo reflejó incluso en la sala de prensa del recinto de Pedreros.

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