Como de cuento de hadas: el impactante look de conocida actriz chilena en su matrimonio

Daniela Nicolás vivió un cuento de hadas en la celebración de su matrimonio y es que la modelo y actriz chilena se casó junto a su pareja, Matías Keeffe Delgado, en una gran celebración.

La novia se lució con un vestido blanco de corte princesa con un escote estilo corazón que se robó las miradas de los invitados y fue la sensación en redes sociales.

Daniela Nicolás también se robó las miradas de los invitados en la pista de baile donde sacó a lucir su talento e interpretó una tradicional danza árabe para honrar sus raíces familiares.

El novio, Matías Keeffe, llevó un smoking negro con zapatos y corbatín a juego para acompañar en el altar a la ex Miss Universo Chile.

Cabe destacar que la pareja ya se habían casado por el civil el pasado 14 de febrero en una íntima ceremonia, pero en enero, curiosamente, celebró su luna de miel cuando junto a su pareja viajaron hasta Australia para disfrutar del Australian Open.

Revisa el look de Daniela Nicolás y Matías Keeffe en su matrimonio