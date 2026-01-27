“Es una semana para estar los dos y disfrutarnos; es muy necesario para reconectar con tu pareja”

En febrero de este año, la ex Miss Chile Daniela Nicolás celebrará su matrimonio y hoy, curiosamente, está celebrando su luna de miel.

La modelo, junto a su novio, Matías Delgado, decidieron celebrar su compromiso viajando a Melbourne a disfrutar el Abierto de Australia donde vieron el partido entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur.

“Como somos fanáticos del tenis, con mi pololo nos vinimos dos semanas antes de casarnos (ríe)”, indicó Daniela Nicolás en conversación con Las Últimas Noticias

“Nos gustan muchos los deportes y el tenis es uno de nuestros favoritos. Además como comento tenis en Zapping es algo de lo que hablamos recurrentemente, porque me ve estudiar y conversamos sobre los tenistas”, complementó.

Al ser consultada si esta será la última locura que realizarán antes del matrimonio, la modelo de 33 años, comentó que “esperemos que sí, pero como se han dado las cosas, nunca se sabe”.

“Nuestras familias se reían. La verdad es que ya saben cómo soy. Pero también saben que soy organizada, entonces están tranquilos con que dejé todo ok”, dijo Daniela Nicolás.

Finalmente, la ex Miss Chile reflexionó sobre este momento que está viviendo con su pareja.

“Es una semana para estar los dos, disfrutar y disfrutarnos, muy necesario para reconectar con tu pareja”, cerró.