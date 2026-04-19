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“¿La maternidad? Eso vendrá cuando tenga que ser... Yo creo que, por más que uno se programe, hay cosas que ya están trazadas”

María José Quintanilla fue consultada sobre la posibilidad de ser madre junto a su pareja Eduardo Carrasco.

Nicolás Lara Córdova

“¿La maternidad? Eso vendrá cuando tenga que ser... Yo creo que, por más que uno se programe, hay cosas que ya están trazadas”

A finales de 2025, Joaquín Méndez y Tita Ureta anunciaron que junto a sus parejas se convertirían en padres por primera vez, dejando en la animación del programa La Hora de Jugar a María José Quintanilla.

Cuatro meses después de dicho anuncio, la cantante se embarcó en una nueva aventura en la conducción del programa de concursos Dale Play.

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En conversación con Página 7, María José Quintanilla habló sobre los hijos de Joaquín Méndez y Tita Ureta.

Les debo un chaleco a los dos. Yo tejo increíble y les debo un chaleco para las guaguas. No ves que a estos se les ocurrió procrear, entonces les debo ese regalito a mis sobrinos“, señaló.

Durante la conversación con el medio recién mencionado, la cantante fue consultada sobre la posibilidad de ser madre junto a su pareja, Eduardo Carrasco, donde entregó una emotiva reflexión al respecto.

“No, yo creo que hay que esperar a que esos niños crezcan primero”, respondió Quintanilla.

“Eso vendrá cuando tenga que ser. Yo creo que, por más que uno se programa, hay cosas que ya están trazadas. Y si no, también está bien” reflexionó la cantante.

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