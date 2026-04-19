De director creativo a conductor: el nuevo desafío de Julio César Rodríguez en Mega

Durante esta semana, Julio César Rodríguez confirmó su llegada a Mega mediante una publicación en redes sociales, donde anunció que asumirá un doble rol dentro de la señal televisiva.

El primer cargo que ejercerá será el de director creativo. Sin embargo, hasta ahora no se había revelado la segunda función que tendría el presentador, quien estuvo 13 años en Chilevisión.

Este sábado por la noche, el misterio se despejó. Fue el propio Julio César Rodríguez quien confirmó que participará en un programa de Mega.

El conductor incursionará por primera vez en el mundo de los reality shows, ya que estará a cargo de la conducción de ¿Volverías con tu Ex? 2.

Además, no estará solo en este desafío, ya que compartirá la conducción del nuevo reality de Mega junto a Tonka Tomicic.

La información fue dada a conocer durante la emisión del episodio más reciente de Only Friends, donde, además, el animador debió someterse a una serie de preguntas.

“Julio César, ¿con quién te encerrarías en un Reality?"

Durante el programa, Julio César Rodríguez fue consultado por la producción sobre con cual de sus ex parejas ingresaría al reality. El actual rostro de Mega indicó que lo haría con Claudia Arnello.

“Creo que es con la que tengo un vínculo más más cerrado,más firme, con la que tengo un vínculo de crianza también muy fuerte. (…) Sé que es una persona con la que cuento, ella cuenta conmigo, entonces, creo que a un reality hay que entrar apañado, hay que entrar seguro, hay que entrar con alguien que tú crees que te va a hacer bien, que te va a ayudar, que te va a apoyar”, cerró.