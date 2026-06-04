Israel y Líbano acuerdan alto el fuego, pero Netanyahu mantendrá operaciones militares en terreno

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, afirmó que el alto el fuego negociado por Estados Unidos entre su país e Israel podría entrar en vigor dentro de las próximas 24 horas, siempre que todas las partes involucradas aprueben los términos del acuerdo.

El pacto fue informado mediante un comunicado tripartito de los gobiernos de Israel y Líbano, junto al Departamento de Estado de Estados Unidos.

Sin embargo, el cese de hostilidades queda condicionado a que Hezbolá detenga completamente sus ataques y retire a sus operativos del sur del río Litani.

Alto el fuego condicionado y tensión en el sur de Líbano

Según el comunicado, ambas partes acordaron, bajo recomendación de Washington, avanzar en la creación de zonas piloto donde las fuerzas armadas libanesas tengan control total del territorio.

El objetivo es “excluir a todos los agentes no estatales”, en referencia directa a Hezbolá.

El texto también plantea que esos pasos permitirían avanzar hacia “un acuerdo definitivo de paz y seguridad”, aunque el escenario sigue abierto. El grupo armado libanés aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la tregua.

Pese al anuncio, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que Israel mantendrá sus operaciones sobre el terreno en el sur de Líbano y reivindicó la “libertad de acción” de su país. Además, la población desplazada por las órdenes de evacuación israelíes no podrá regresar por ahora a sus hogares.

El acuerdo llega en medio de una fuerte presión diplomática, luego de que Irán condicionara cualquier avance en sus negociaciones con Estados Unidos a un alto el fuego efectivo en Líbano. De concretarse, la tregua podría abrir una nueva ventana para reactivar esas conversaciones.

No obstante, el antecedente inmediato genera dudas: Líbano e Israel ya habían pactado una tregua el mes pasado, pero esta fracasó casi desde el inicio. En los últimos días, Beirut denunció nuevos ataques con drones israelíes, mientras Israel afirmó haber interceptado un artefacto hostil atribuido probablemente a Hezbolá.

Las partes volverían a reunirse durante la semana del 22 de junio para intentar avanzar hacia un acuerdo definitivo.