Artista chileno se toma Coachella: la aparición de Martin White que llamó la atención en redes sociales

El artista chileno Martin White marcó presencia este fin de semana en la segunda edición de Coachella 2026, uno de los eventos musicales más importantes a nivel mundial.

Su participación se dio como invitado especial del dúo mexicano Cachirula & Loojan, en una presentación que sorprendió a los asistentes.

El momento quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se aprecia al cantante nacional sobre el escenario compartiendo con el público internacional. La aparición fue destacada por seguidores, quienes valoraron su presencia en un evento de alto nivel y su proyección fuera de Chile.

La presentación generó reacciones en plataformas digitales. usuarios celebraron el logro del artista y su exposición en un festival de alcance global.