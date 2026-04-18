Madonna sorprende en Coachella con show junto a Sabrina Carpenter: así fue el aclamado momento

Santiago

Madonna protagonizó uno de los momentos más comentados de Coachella 2026 tras aparecer como invitada sorpresa en el show de Sabrina Carpenter, desatando la euforia del público.

La presentación incluyó una interpretación conjunta de éxitos como “Vogue” y “Like a Prayer”, además de una canción inédita vinculada a su próximo disco “Confessions II”, cuyo lanzamiento está previsto para julio.

El encuentro marcó el regreso de la artista al escenario del festival tras más de una década, en una actuación que mezcló distintas generaciones del pop en un mismo espectáculo.

Durante el show, ambas cantantes compartieron momentos de complicidad sobre el escenario, combinando estética y repertorio en una presentación que destacó por su puesta en escena.

La aparición de Madonna se suma a otras colaboraciones del festival, consolidando a Coachella como uno de los eventos musicales más relevantes a nivel internacional.