;

VIDEO. Madonna sorprende en Coachella con show junto a Sabrina Carpenter: así fue el aclamado momento

La artista apareció como invitada especial, interpretó clásicos y adelantó parte de su nuevo álbum.

Verónica Villalobos

Madonna sorprende en Coachella con show junto a Sabrina Carpenter: así fue el aclamado momento

Santiago

Madonna protagonizó uno de los momentos más comentados de Coachella 2026 tras aparecer como invitada sorpresa en el show de Sabrina Carpenter, desatando la euforia del público.

La presentación incluyó una interpretación conjunta de éxitos como “Vogue” y “Like a Prayer”, además de una canción inédita vinculada a su próximo disco “Confessions II”, cuyo lanzamiento está previsto para julio.

El encuentro marcó el regreso de la artista al escenario del festival tras más de una década, en una actuación que mezcló distintas generaciones del pop en un mismo espectáculo.

Revisa también

ADN

Durante el show, ambas cantantes compartieron momentos de complicidad sobre el escenario, combinando estética y repertorio en una presentación que destacó por su puesta en escena.

La aparición de Madonna se suma a otras colaboraciones del festival, consolidando a Coachella como uno de los eventos musicales más relevantes a nivel internacional.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad