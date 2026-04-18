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Pelea, lesión y ¿docuserie de One Direction cancelada?: qué pasó entre los Louis Tomlinson y Zayn Malik

Medios internacionales aseguran que un incidente durante un rodaje para Netflix habría provocado el quiebre total.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Jeff Kravitz/OneD

La supuesta pelea entre Louis Tomlinson y Zayn Malik escaló este 18 de abril a uno de los mayores escándalos recientes ligados a exintegrantes de One Direction.

Aunque no existen versiones oficiales, reportes de la prensa internacional y señales en redes sociales han intensificado las especulaciones sobre un quiebre total entre ambos artistas.

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GETTY IMAGES / Steve Granitz

Según lo difundido por medios como The Sun, el conflicto se habría originado durante el rodaje de una docuserie para Netflix, centrada en un viaje conjunto por Norteamérica.

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La tensión habría aumentado tras un comentario sobre la madre de Tomlinson, fallecida en 2016, lo que derivó, según estas versiones, en una agresión física.

Testigos citados por la prensa aseguran que el cantante habría resultado con lesiones que requirieron atención médica, tras un incidente que obligó a intervenir al equipo de producción.

¿Peleados y sin documental?

El impacto del episodio habría sido inmediato. El proyecto audiovisual, que llevaba meses en desarrollo y buscaba mostrar una reconciliación entre ambos, estaría cancelado.

De forma indirecta, aseguran que la propia directora del proyecto dejó entrever el fin de la producción con un mensaje en redes sociales lamentando la pérdida de “un año de trabajo”.

A esto se suma la actividad digital reciente: Tomlinson dejó de seguir a Malik en Instagram, movimiento replicado por parte de su entorno cercano, lo que fue interpretado por fanáticos como una confirmación del distanciamiento. En paralelo, Malik ha estado en el foco por problemas de salud que incluso lo llevaron a suspender actividades en Reino Unido, alimentando aún más la incertidumbre.

Pese a la magnitud del caso, hasta ahora ninguno de los artistas ha emitido declaraciones públicas.

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