“Derrocado por la CIA”: The Strokes incluye a Salvador Allende en su show en Coachella 2026

The Strokes fue una de las bandas más esperadas durante la noche de este sábado en Coachella 2026.

En su segunda presentación, la banda liderada por Julian Casablancas sorprendió al público al proyectar en la pantalla gigante imágenes de líderes mundiales vinculados a episodios históricos en los que se acusa la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Entre las figuras mostradas apareció una fotografía de Salvador Allende, acompañada de la leyenda: “Derrocado en 1973 por la CIA”.

El momento ocurrió mientras interpretaban Oblivius, instancia en la que también se exhibieron imágenes del panameño Omar Torrijos, el guatemalteco Jacobo Árbenz, el ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera, además de referencias a la muerte de Martin Luther King Jr. y a los bombardeos en la Franja de Gaza.

“Estaba tentado de mostrarles videos de LEGO sobre Irán”

Este no fue el único mensaje político que lanzó Julian Casablancas y compañía durante su presentación. Antes de interpretar Oblivius, el vocalista se dirigió al público y aseguró que consideró mostrar videos de LEGO relacionados con el conflicto en Irán.

“Estaba tentado de salir esta noche con una laptop y mostrarles a ustedes algunos de esos videos de LEGO de Irán. ¿Ustedes los vieron? Más hechos que las noticias locales. Pero los bajaron. YouTube o el Gobierno o lo que sea. Tierra de los libres, ¿verdad?”, comentó.

Además, Casablancas criticó al Gobierno de Estados Unidos en relación con el reclutamiento militar que, según indicó, estaría siendo impulsado por Donald Trump.

“¿Están emocionados con el reclutamiento? Ah, esperen, no con el de la NFL. En seis meses, creo que todos los que sean elegibles para el ejército tendrán que registrarse. ¿Están emocionados?”, cerró.