;

“Ojalá vuelva a mis manos”: cantante urbano Marcianeke sufre el robo de su automóvil

El artista denunció que su vehículo fue sustraído mientras estaba en el escenario y pidió ayuda para encontrarlo.

Nelson Quiroz

“Ojalá vuelva a mis manos”: cantante urbano Marcianeke sufre el robo de su automóvil

El cantante urbano Marcianeke denunció haber sido víctima de un robo mientras realizaba una presentación en vivo, generando preocupación entre sus seguidores en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el artista, cuyo nombre real es Matías Muñoz, explicó que el hecho ocurrió mientras se encontraba sobre el escenario.

ADN

Instagram

Según relató, su vehículo estaba estacionado en las cercanías del recinto cuando fue sustraído. “Estoy bien, mi gente. Solo que se la llevaron mientras yo estaba en el show”, comentó, intentando llevar tranquilidad pese a la situación.

Revisa también

ADN

El músico también entregó detalles clave para intentar recuperar el automóvil. Se trata de un Dodge Durango, patente RFYW60, el cual tendría el vidrio trasero derecho dañado, información que difundió para facilitar su identificación. Junto con eso, hizo un llamado a sus seguidores para compartir la publicación y así aumentar las posibilidades de encontrarlo.

Aunque se mostró afectado por lo ocurrido, el intérprete de música urbana expresó su frustración apuntando a la delincuencia. “Gente mala… ojalá vuelva a mis manos”, escribió en la misma publicación.

Hasta ahora no se ha informado sobre la recuperación del vehículo ni sobre detenidos por el hecho.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad