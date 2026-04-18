“Ojalá vuelva a mis manos”: cantante urbano Marcianeke sufre el robo de su automóvil

El cantante urbano Marcianeke denunció haber sido víctima de un robo mientras realizaba una presentación en vivo, generando preocupación entre sus seguidores en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el artista, cuyo nombre real es Matías Muñoz, explicó que el hecho ocurrió mientras se encontraba sobre el escenario.

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Según relató, su vehículo estaba estacionado en las cercanías del recinto cuando fue sustraído. “Estoy bien, mi gente. Solo que se la llevaron mientras yo estaba en el show”, comentó, intentando llevar tranquilidad pese a la situación.

El músico también entregó detalles clave para intentar recuperar el automóvil. Se trata de un Dodge Durango, patente RFYW60, el cual tendría el vidrio trasero derecho dañado, información que difundió para facilitar su identificación. Junto con eso, hizo un llamado a sus seguidores para compartir la publicación y así aumentar las posibilidades de encontrarlo.

Aunque se mostró afectado por lo ocurrido, el intérprete de música urbana expresó su frustración apuntando a la delincuencia. “Gente mala… ojalá vuelva a mis manos”, escribió en la misma publicación.

Hasta ahora no se ha informado sobre la recuperación del vehículo ni sobre detenidos por el hecho.