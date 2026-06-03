Megaoperativo en Ñuble desarticula banda dedicada al robo de madera: incautan más de $3 mil millones y detienen a 17 personas

Durante este miércoles, la Fiscalía de Ñuble y la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron uno de los mayores golpes contra el robo de madera registrados en el último tiempo en el país, tras desarticular una organización criminal que operaba en predios forestales del centro-sur de Chile y detener a 17 personas.

La investigación fue desarrollada desde fines de 2024 por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Ñuble, permitiendo acreditar al menos 14 hechos vinculados a la sustracción ilegal de madera en distintas regiones del país.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 40 vehículos utilizados para cometer los delitos, además de una importante cantidad de madera acopiada en un aserradero de la comuna de Chillán. El avalúo total de los bienes decomisados supera los $3 mil millones .

El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Ñuble, Rolando Canahuate, destacó el trabajo investigativo que permitió concretar las detenciones.

“Una investigación de largo aliento desde fines de 2024 y que la coronamos ahora el fin de semana pasado con un procedimiento muy exitoso con 17 detenidos, varios de ellos en prisión preventiva, donde se investiga, como dije, el delito de sustracción de madera, asociación criminal, ley de control de armas, entre otros delitos”, señaló.

Junto con la madera robada, las autoridades incautaron más de $3 millones en efectivo, tres escopetas, un revólver y más de 100 municiones. Según informó la Fiscalía, las armas mantenían sus números de serie adulterados.

Además, el Ministerio Público solicitó la retención de 28 productos bancarios para seguir la ruta del dinero y determinar el patrimonio generado por la organización a través de esta actividad ilícita.