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VIDEOS. Cris MJ llena el Estadio Nacional pero invitada sorpresa desata críticas en redes: “Todos se preguntaban quién era”

La histórica presentación provocó la emoción hasta las lágrimas del chileno, quien se consolidó como el primer exponente del género nacional en llenar el máximo coliseo del país.

Nelson Quiroz

CRIS MJ INSTAGRAM

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La presentación de Cris MJ en el Estadio Nacional dejó varios momentos destacados, pero uno de los más comentados fue la sorpresiva aparición de Francisca Valenzuela sobre el escenario.

La artista fue invitada a interpretar Si no es contigo, uno de los temas del repertorio del cantante urbano, en medio de un show que marcó un hito: más de 50 mil personas y un histórico sold out (agotado), consolidando al chileno como el primer exponente del género en llenar el recinto.

Sin embargo, lo que prometía ser un cruce inesperado entre dos figuras de la música chilena terminó generando una ola de reacciones en redes sociales, principalmente por problemas técnicos y de visibilidad durante la presentación.

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De acuerdo a múltiples asistentes, la participación de Valenzuela pasó casi desapercibida. “No la presentaron”, “no se escuchaba su voz” y “ni siquiera sabíamos que estaba en el escenario” fueron algunos de los comentarios que se repitieron en Instagram, donde varios usuarios aseguraron que solo notaron su presencia después del concierto.

Otros apuntaron directamente a la producción del evento, cuestionando el sonido y el uso de pantallas, que habrían estado centradas exclusivamente en Cris MJ, dejando fuera a los músicos invitados.

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Pese a las críticas, también hubo quienes valoraron el momento como un gesto de colaboración entre distintos estilos musicales, destacando el intento de mezclar pop y urbano en un escenario de gran escala.

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