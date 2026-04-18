“Me siento orgulloso, a veces no se dimensiona lo que estamos haciendo; el sueño es entrar a una copa internacional”

Deportes Limache sigue siendo la gran revelación de la Liga de Primera 2026. Por la décima fecha, el cuadro tomatero goleó 3-0 a Universidad de Concepción y le arrebató de forma momentánea el liderato a Colo Colo, que este domingo enfrentará a Palestino en el Estadio Monumental.

Tras la contundente victoria en Quillota, el técnico del elenco cervecero, Víctor Rivero, habló en conferencia de prensa y resaltó la notable campaña que están firmando sus dirigidos.

“Muy satisfecho por el rendimiento del equipo en general. No era un partido fácil, contra un equipo que ofensivamente tiene jugadores de muy buen control del juego, que te van hundiendo y se hacen de la posesión", comenzó declarando.

“Ahí estuvo muy táctico el equipo, desde dónde presionábamos y qué líneas teníamos que cortar. Si bien es cierto que nos fuimos con un gol de ventaja en el primer tiempo, pudieron haber sido más. Después decidimos reforzar con la entrada de César Fuentes y sabíamos que ellos, con esa obligación de ir a buscarte, nos iban a quedar espacios y que podíamos aumentar la cantidad de goles”, agregó.

En esa línea, Rivero valoró el hecho de volver a la cima del torneo y remarcó el gran objetivo de la temporada: clasificar a una copa internacional. “Me siento orgulloso de los muchachos, a veces no se dimensiona lo que están haciendo, sobre todo cuando quedas vacío desde la entrega y desde la actitud", afirmó.

“Hoy le tocó la posibilidad de ir de entrada a Misael (Llantén), que siempre hace un trabajo para el equipo y que se le diera el gol a Gonzalo Sosa, que venía haciendo un sacrificio importante. Nos pone muy contentos, muy orgullosos, que la gente lo disfrute y nosotros enfrentar los partidos sin mirar la tabla de posiciones", añadió.

Finalmente, el técnico de Deportes Limache señaló que “este año siempre teníamos el sueño de entrar a una copa internacional. También sabíamos que el año anterior nos iba a costar por el tema de la adaptación a la división. Este año se trabajó con más tiempo en la conformación del plantel e incluso podría decir que quizás podríamos tener más puntos, porque con Everton y Palestino podríamos haber sumado más puntos. Pero contentos, sobre todo por los muchachos, cómo se entregan y que se ve reflejado un trabajo en equipo".