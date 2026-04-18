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“Necesitaba volver, acá soy feliz y rindo mucho más; tuve varias opciones, pero era difícil jugar en otro equipo”

“El año pasado en Coquimbo no me tocó jugar mucho, fue duro”, confesó el delantero Nahuel Donadell, quien retornó a San Marcos de Arica luego de una temporada y media.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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Nahuel Donadell protagonizó uno de los movimientos más sorpresivos del último mercado de fichajes. El delantero de 35 años, campeón del Campeonato Nacional 2025 con Coquimbo Unido, dejó la máxima categoría para regresar a San Marcos de Arica en la Primera B, tras una temporada y media fuera del cuadro nortino.

En su segundo ciclo con los “Bravos del Morro”, el atacante se ha convertido en una pieza clave para el elenco de Iván Sandrock, disputando 6 de los 7 partidos de la Liga de Ascenso, con un gol y una asistencia. Números que han contribuido a que su equipo siga invicto y marche séptimo con 11 puntos, a solo cuatro del líder Cobreloa.

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Este sábado, San Marcos recibirá precisamente a los “Loínos” en un duelo clave por la parte alta de la tabla. En la previa, Donadell conversó con Primera B Chile, donde valoró su presente en el norte y explicó las razones que lo llevaron a regresar a la categoría de plata del fútbol chileno.

“En Arica soy super feliz, necesitaba volver, prácticamente siento que no me fui. El año pasado igual estuve yendo de vacaciones, a ver a los amigos y mis cosas allá. Ahora tomé la decisión de volver porque sentía que era un buen momento para hacerlo, me he sentido muy bien en estos partidos, he podido mostrar lo que soy como jugador", indicó.

En esa línea, el delantero reconoció que tuvo alternativas de otros equipos para seguir en Primera División. “Tuve varias opciones, muchos acercamientos de Primera, pero no se pudo concretar nada. En la B también tuve bastantes opciones, pero era difícil jugar en otro club que no sea Arica en esta categoría, que es donde mejor me siento, donde mejor me tratan, me respetan y me quieren. Eso hace que uno dé algo más, acá me siento de otra forma y rindo mucho más”, afirmó.

Además, repasó su paso por Coquimbo, donde disputó solo 13 partidos en la histórica campaña del elenco pirata, registrando dos goles y dos asistencias. “Uno siempre quiere jugar, el año pasado en Coquimbo en la última parte del torneo no me tocó jugar mucho, fue duro. Venía de muchos años jugando constantemente, aprendí, de todo se aprende y ahora estoy disfrutando en la cancha”, concluyó.

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