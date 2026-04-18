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Histórico de Uruguay revela llamativo diálogo con el presidente de su país sobre Chile: “No los aguantamos”

El exseleccionado charrúa Diego Lugano contó una particular anécdota con el actual mandatario uruguayo Yamandú Orsi, quien fue su profesor de historia durante su etapa escolar.

Bastián Lizama

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Getty Images / Max Montecinos

El histórico exdefensa de la selección de Uruguay, Diego Lugano, reveló una particular anécdota vinculada a Chile con el actual presidente de su país, Yamandú Orsi, quien fue su profesor de historia durante su etapa escolar.

En diálogo con el programa charrúa Horas Después de Trimax Live, el otrora capitán de la “Celeste” rememoró sus visitas a nuestro país por Eliminatorias y relató el día en que el mandatario le explicó por qué los uruguayos “no aguantan a los chilenos”.

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“Lo tuve tres años como profesor. Éramos futboleros y ya hablamos de fútbol desde la época de adolescentes, y yo siempre tenía la duda de las rivalidades de Uruguay. Lo normal sería Argentina, Brasil, que tenían que tener más rechazo", contó Lugano.

“Pero nosotros tenemos algo con los chilenos, no aguantamos a los chilenos. Y yo no entendía por qué. Le dije a Yamandú ‘voy a los partidos de Eliminatorias y hay algo con los chilenos que no...’“, continuó.

“Y me dijo, ¿sabés qué pasa? Chile, al igual que Cuba, son las únicas civilizaciones del continente que fueron nación antes que un país. Porque quien vive en ese sector, que hoy es Chile, estuvo siempre alrededor de la cordillera, el desierto y el mar", añadió.

En esa línea, Lugano comentó que Orsi le explicó que “nosotros vivíamos en permanente contacto con los argentinos o paraguayos y después se dividieron los países, y 100 años después fuimos nación. Entonces, el sentimiento chileno de patriotismo, como el cubano, viene de 300 o 400 años antes que nosotros".

“Siempre me quedó grabado eso. Cuando iba a jugar contra Chile y había un clima, una efervescencia, decía: ”¿Qué les pasa? Ni siquiera habían ganado una copa en ese momento. Siempre me venía esa visión de historia de Yamandú de por qué de repente el chileno es más zarpado en ese nacionalismo y no lo lleva solamente al fútbol, sino que a otros aspectos de la vida también", concluyó.

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