La UC cierra la décima fecha de la Liga de Primera: cuándo enfrenta a Unión La Calera, horario y cómo seguirlo por TV / Lukas Solis

La décima fecha de la Liga de Primera 2026 concluirá durante la jornada del lunes 20 de abril.

Será entonces cuando Universidad Católica enfrente a Unión La Calera en el Claro Arena.

Los cruzados volverán a la acción a nivel nacional luego de su espectacular victoria sobre Cruzeiro por Copa Libertadores, buscando mantenerse a la caza de los líderes en el Campeonato Nacional 2026.

Unión La Calera buscará aprovechar el desgaste de la UC, apuntando a sumar puntos que le permitan salir de la zona de descenso directo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad Católica vs. Unión La Calera?

El duelo entre cruzados y cementeros está programado para este lunes 20 de abril a las 20:30 horas, en el Claro Arena.

¿Cómo y dónde ver en vivo Universidad Católica vs. Unión La Calera?

El partido entre Universidad Católica y Unión La Calera lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports, mientras que en streaming estará disponible en la plataforma de pago HBO Max.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Lunes 20 de abril

20:30 hrs | Universidad Católica vs. Unión La Calera | Claro Arena