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Pasó por Colo Colo y la U y hoy se destapó con un doblete ante el líder de la B: “Vine acá a reinventarme”

Leandro Benegas fue figura en el empate de Curicó Unido ante Deportes Recoleta, anotando dos goles que elevaron su registro personal a siete conquistas en la actual temporada.

Bastián Lizama

Instagram @cdpcuricounido

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Leandro Benegas vuelve a ser protagonista en el fútbol chileno. Este sábado, el exdelantero de Colo Colo y Universidad de Chile se matriculó con un doblete que le permitió a Curicó Unido igualar 2-2 ante Deportes Recoleta, por la octava fecha de la Primera B.

El partido jugado en el Estadio Municipal Leonel Sánchez comenzó favorable para la visita luego de que el ex Unión Española abriese el marcador con un certero cabezazo al minuto 14. No obstante, Pedro Sánchez alcanzó igualar el duelo antes del descanso (31′).

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En el complemento, Recoleta logró remontar el marcador y cuando parecía que se quedaba con el triunfo gracias al tanto de Carlos González (80′), vino el doblete de Benegas (90+4′), que con una especie de chilena puso el definitivo 2-2.

Con esto, el “Toro” llegó a los 7 goles en la actual temporada, números que contrastan con la irregular campaña de Curicó Unido, que quedó en el puesto 12° en la Primera B con 7 puntos. Por otro lado, Recoleta escaló al primer lugar con 16 unidades, aunque podría ser superado por Cobreloa (15), que jugará esta tarde ante San Marcos de Arica.

Tras la igualdad, Leandro Benegas conversó con TNT Sports luego de ser elegido la figura del partido y dejó una sincera reflexión sobre su gran presente individual en el conjunto tortero: “Estoy disfrutando. El año anterior no había sido bueno y creo que no podía terminar mi carrera de esa forma”.

“Vine acá a reinventarme, a demostrarme que puedo seguir jugando y que estoy en vigencia. Mientras todo lo que se dice, el GPS, los goles, sigan estando a mi favor, creo que seguiremos disfrutando de esto. Es una hermosa profesión, que me ha dado mucha alegría y me ha cambiado la vida por completo, así que vamos a insistir hasta el final", añadió el delantero de 37 años.

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